ليلة تحسم رسم السباق.. الأهلي والزمالك في مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 11:15 مساءً - في بعض الليالي لا تكون المباراة مجرد لقاء بين فريقين بل نقطة فاصلة تعيد ترتيب المشهد بالكامل وهذا ما ينتظر جماهير الكرة المصرية عندما يصطدم الأهلي مع الزمالك في واحدة من أهم مباريات مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، الديربي هذه المرة يأتي محملًا بثقل المنافسة حيث تتداخل الحسابات وتتشابك الطموحات ويصبح لكل تمريرة وكل قرار تأثير مباشر على شكل الصدارة.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يدخل الزمالك المواجهة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وهو موقع يمنحه الأفضلية لكنه في الوقت نفسه يجعله أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا التفوق خاصة في مواجهة منافس مباشر.

أما الأهلي فيأتي ثالثًا برصيد 44 نقطة ويخوض اللقاء وهو يعلم أن أي نتيجة غير الفوز قد تصعّب مهمته في العودة إلى القمة لذلك سيظهر بروح قتالية عالية سعيًا لتقليص الفارق وإبقاء المنافسة مفتوحة.

وفي الخلف يترقب بيراميدز أي تعثر، ما يجعل المباراة أكثر تعقيدًا، لأن نتيجتها لن تؤثر فقط على طرفيها، بل على شكل المنافسة بالكامل.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك تقام على استاد القاهرة الدولي الملعب الذي شهد عبر تاريخه العديد من اللحظات الحاسمة بين الفريقين وهو ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا، حيث تتكرر الذكريات وتكتب فصول جديدة في نفس المكان، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة في توقيت مثالي يجذب ملايين المشاهدين لمتابعة واحدة من أبرز قمم الكرة العربية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم

شبكة ON Sport تتولى نقل مباراة الأهلي والزمالك بشكل كامل حيث تقدم تغطية موسعة تبدأ قبل اللقاء بوقت كافي من خلال استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز المحللين يتم خلاله مناقشة التشكيلات المتوقعة، ونقاط القوة والضعف لكل فريق، ولا تتوقف التغطية عند صافرة النهاية بل تستمر لتحليل كل لحظة داخل المباراة واستعراض أبرز اللقطات التي صنعت الفارق.

معلقين مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم

مباراة الأهلي ضد الزمالك تنقل بأكثر من صوت، ليحصل المشاهد على تجربة مختلفة حسب اختياره: