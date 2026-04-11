تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:29 مساءً - سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مع بداية التعاملات الصباحية ارتفاعًا جديدًا، وذلك مقارنة بمستوياتها في تعاملات أمس، وذلك وفقًا لبيانات الأسعار الرسمية المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر

يتابع المستهلكون حركة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق، خاصة داخل سوق العبور الذي يعد أحد أبرز أسواق الجملة المؤثرة في تحديد الأسعار داخل السوق المحلي، وفيما يلي الأسعار:

يتراوح سعر الطماطم من 10 إلى 22 جنيهًا للكيلو.

كما يتراوح سعر البطاطس من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر البصل الأحمر فهو يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

بينما يتراوح سعر البصل الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

فيما وصل سعر الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

أيضًا سجل سعر الباذنجان البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو، بزيادة بلغت نحو جنيهين مقارنة بالأمس.

كما سجل سعر الفلفل الرومي البلدي من 19 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

فيما وصل أيضًا سعر الفلفل الحامي البلدي من 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو.

بينما وصل سعر الخيار الصوب من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

سجل أيضًا سعر الخيار البلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم في مصر

نقدم سعر الفاكهة اليوم في مصر لجميع المواطنين، وهو يصل إلى ما يلي: