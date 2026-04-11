اطّلع على مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:29 مساءً - يستضيف آرسنال نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت 11 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026، في مواجهة هامة يحتضنها ملعب استاد الإمارات.

المدفعجية يسعون لتأكيد التفوق في لندن

يدخل آرسنال اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت لصالح الجانرز بنتيجة مثيرة (3-2)، ويأمل الفريق اللندني في مواصلة صحوته بعد أن حقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري.

في المقابل، يدخل بورنموث المواجهة في وضع صعب، حيث يعاني الفريق من تراجع حاد في النتائج مؤخراً بتعادله في آخر 5 مباريات متتالية، ويسعى بورنموث للخروج بنتيجة إيجابية مفاجئة أمام آرسنال لكسر سلسلة التعادلات وتحسين وضعه في جدول المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تواصل تقديم تغطية شاملة ومباشرة لكافة أحداث "البريميرليج"، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN 4K.

كيفية مشاهدة مباراة آرسنال ضد بورنموث

يمكن متابعة اللقاء أيضاً عبر خدمة البث المباشر من خلال تطبيق beIN CONNECT أو منصة TOD، اللذين يتيحان مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر الإنترنت وفي أي وقت ومن أي مكان داخل نطاق الاشتراك.

معلق مباراة آرسنال ضد بورنموث

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي، والذي سيتولى وصف مجريات اللقاء صوتياً لحظة بلحظة، في المباراة التي يديرها تحكيمياً الحكم مايكل أوليفر