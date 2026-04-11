الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:29 مساءً - سجلت أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026، في مصر حالة من التباين الواضح في مختلف الأصناف، وذلك وفق آخر تحديثات حركة التداول داخل سوق الأسماك، الذي يُعد من أبرز الأسواق الرئيسية التي يعتمد عليها المستهلكون في مصر لتوفير احتياجاتهم من المنتجات البحرية.

يأتي هذا التغير في الأسعار بالتزامن مع زيادة الطلب على الأسماك مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم، ما ينعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق، وفيما يلي رصد تفصيلي لأحدث أسعار السمك اليوم في مصر، ويأتي كما يلي:

تراوح سعر سمك البلطي الممتاز ما بين 74 إلى 78 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر البلطي المتوسط فهو يتراوح من 70 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر البلطي الأسواني ما بين 30 و80 جنيهًا للكيلو.

كما يتراوح سعر قشر البياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو، مع تراجع بنحو 10 جنيهات.

فيما وصل سعر البياض البلدي الأملس ما بين 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو

أما عن سعر الثعابين فهو يتراوح من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

يتراوح سعر المكرونة السويسي من 80 إلى 160 جنيهًا للكيلو، مع زيادة 15 جنيهًا.

كما أن سعر المكرونة المجمدة فهو يتراوح من 30 إلى 60 جنيهًا.

أيضًا يتراوح سعر السبيط من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

بينما سعر سمك القرش يتراوح من 100 إلى 150 جنيهًا.

سجل سعر السمك الحدادي من 30 إلى 60 جنيهًا.

جاء سعر المرجان المجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

بلغ سعر الجمبري الجامبو من 950 إلى 1150 جنيهًا، بتراجع 50 جنيهًا.

كما أن سعر الجمبري الممتاز يتراوح من 830 إلى 930 جنيهًا.

يتراوح سعر الجمبري الوسط من 710 إلى 810 جنيهات.

بينما وصل سعر الجمبري الوسط المجمد من 175 إلى 525 جنيهًا.

أما عن سعر الجمبري الصغير الطازج فهو من 200 إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل