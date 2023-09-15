نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمواعيد.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري نسخة الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مواعيد مباريات الزمالك في الدوري الممتاز نسخة الموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات الزمالك بالتواريخ والملاعب في دوري النيل "الدوري المصري" الدور الأول موسم 2023/2024

الجولة الأولى | بيراميدز × الزمالك - الخميس 21 سبتمبر - ستاد الدفاع الجوي - 7 مساء

الجولة الثانية | الزمالك × المقاولون العرب - الإثنين 25 سبتمبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

الجولة الثالثة | البنك الأهلي × الزمالك - السبت 7 أكتوبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

الجولة الرابعة | الزمالك × سموحة - السبت 21 أكتوبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

الجولة الخامسة | إنبي × الزمالك - الجمعة 27 أكتوبر - ستاد المقاولون - 7 مساء

الجولة السادسة | الزمالك × زد - الجمعة 3 نوفمبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

الجولة السابعة | فيوتشر × الزمالك - أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر - ستاد القاهرة

الجولة الثامنة | الزمالك × الاتحاد - أحد يومي 6 أو 7 ديسمبر

الجولة التاسعة | المصري × الزمالك - الخميس 14 ديسمبر - ستاد برج العرب

الجولة العاشرة | الزمالك × الأهلي - مؤجل - يلعب الخميس 15 فبراير - ستاد القاهرة - 7 مساء

الجولة الحادية عشر | سيراميكا × الزمالك - الثلاثاء 2 يناير - ستاد المقاولون - 7 مساء

الجولة الثانية عشر | الزمالك × فاركو - مؤجل

الجولة الـثالثة عشر | الإسماعيلي × الزمالك - الإثنين 19 فبراير - ستاد الإسماعيلية - 7 مساء

الجولة الـرابعة عشر | الزمالك × الداخلية - أحد يومي 28 أو 29 فبراير - ستاد القاهرة

الجولة الـخامسة عشر | الجونة × الزمالك - السبت 9 مارس - ستاد الجونة - 4 مساء

الجولة السادسة عشر | طلائع الجيش × الزمالك - الأحد 17 مارس - ستاد الكليه الحربية - 9 مساء

الجولة السابعة عشر | الزمالك × بلدية المحلة - أحد يومي 4 أو 5 أبريل - ستاد القاهرة - 9 مساء

