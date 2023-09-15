نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري نسخة الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة بشكل رسمي، تأجيل مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وانتهت قرعة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، في نسخته الـ65 للموسم الجديد 2023-2024، والتي أقيمت في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجولة الأولى من الدوري المصري

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - الاثنين 18 سبتمبر - 7 مساءا على استاد جهاز الرياضة العسكري

نادي زد ضد الإسماعيلي - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد القاهرة

الأهلي ضد المصري - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد برج العرب

الداخلية ضد إنبي - الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد السلام

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد المقاولون العرب

سموحة ضد الجونة - الأربعاء 20 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية

فاركو ضد فيوتشر - الخميس 21 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد برج العرب

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد الزمالك - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الدفاع الجوي

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

واستقرت لجنة المسابقات على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في 15 فبراير المقبل، على أن يحدد موعد المباراة في موعد لاحق.

الجولة العاشرة | الزمالك × الأهلي - مؤجل - يلعب الخميس 15 فبراير - ستاد القاهرة - 7 مساء