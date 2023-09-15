مارسيل كولر يلقي محاضرة فنية قبل مواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يقوم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

مارسيل كولر يلقى محاضرة قبل مواجهة الأهلي واتحاد الجزائر

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وقرر الجهاز الفني إقامة تدريب خفيف للاعبين بفندق الإقامة في إطار التجهيز المناسب للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.