هدف اتحاد العاصمة اليوم أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل زين الدين بالعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري الهدف الأول لصالح فريقه في شباك الأهلي في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية.

هدف اتحاد العاصمة اليوم

وفي الدقيقة الثالثة والأربعين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد تدخل من مروان عطية ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويتكفل بها زين الدين بالعيد ليسجل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي.



وكان النادي الأهلي قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- آليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.