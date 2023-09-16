نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يفاجئ نجم ليفربول السابق بهذا التصريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن ما تردد حول أسباب رحيل أحد نجوم الفريق بفترة الانتقالات الصيفية الحالية لخوض تحدي جديد مع نادي آخر ومواجهة ولفرهامبتون القادمة.

- هل قال هندرسون الحقيقة؟

وقال كلوب: "قرأت ما قاله هندرسون بالطبع أنه يقول الحقيقة تحدثنا وأخبرته بأن هناك احتمالية ألا يشارك بصورة منتظمة وإذا قدم المستوى الجيد فسيشارك كان من التحدث بوضوح فهو شخص رائع، ولكن لا يكون كذلك عندما لا يشارك".

وتابع: "هندرسون كان قائدًا للفريق، وكان يريد أن يشارك بصورة أساسية، وبعد الحديث ظن اننا لا نريده وأفضل شئ حقا له رحيله".

واختتم حديثه: "هذة المباراة تعتبر من الأمور الصعب الذهاب إليها لا يوجد ملعب ترى بأنك واثق من حصد النقاط عليه وولفرهامبتون رحل عنه العديد من لاعبيه ولكنهم يملكون الجودة، هم فريق جيد للغاية".