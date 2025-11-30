نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البعثة المصرية تستعد للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة للأولمبياد الخاص 3x3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل البعثة المصرية استعداداتها المكثفة قبل المشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3x3 للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها بمدينة سان خوان – بورتوريكو خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر 2025، حيث يخوض الفريق استعداداته الأخيرة بروح عالية وطموحات كبيرة لتمثيل مصر بالشكل الذي يليق باسمها.



ويأتي المنتخب المصري ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من منتخب بورتوريكو – البلد المستضيف، منتخب أنجولا، منتخب جاميكا، بالإضافة إلي المنتخب المصري.



وفي تصريح خاص، توجه معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بالشكر والتقدير إلى وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على دعمها الكامل للبعثة وتذليل كل العقبات، فضلًا عن دورها في إصدار القرار الوزاري الرسمي بسفر البعثة في الوقت المناسب.



وأضاف "محمود" أنه يتواصل خلال الفترة الحالية بشكل مستمر مع الأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة للاطمئنان على جميع الترتيبات الفنية والإدارية، مؤكدًا ثقته التامة في جاهزية الفريق لتقديم أداء قوي ومشرف في الكأس.



وتضم البعثة المصرية معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ،الأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيسًا للبعثة، أميرة فرج مدربة الفريق واللاعبات روان علي، ماريان فانوس، ميادة عبد الرحمن، والشريكات فريدة الشنواني ،فريدة مسعد.



وقد احتضنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شهدت التدريبات مستوى متميزًا من التركيز والتجهيز البدني والفني تحت قيادة الكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، وبمتابعة مباشرة من الأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة.



ومن المنتظر أن تدخل البعثة المصرية غدًا الاثنين معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، قبل السفر في اليوم التالي إلى بورتوريكو لبدء مشوارها في البطولة، وسط دعم واسع من أسرة الأولمبياد الخاص المصري والجمهور الرياضي.