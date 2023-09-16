الرياضة

"صباح الكورة".. الأهلي يجهز مفاجأة في افتتاح الدوري.. كولر يفاجئ الجماهير بتصريحات نارية.. صلاح يواجه وولفرهامبتون وريال مدريد يوجه صدمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صباح الكورة".. يجهز مفاجأة في افتتاح الدوري.. كولر يفاجئ الجماهير بتصريحات نارية.. صلاح يواجه وولفرهامبتون وريال مدريد يوجه صدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

الأهلي يجهز موديست لمواجهة المصري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجهيز الدولي الفرنسي والوافد الجديد أنتوني موديست للظهور الأول مع المارد الأحمر من خلال مواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح منافسات الدوري خاصة مع غياب كهربا لمدة ستة مباريات.

ويواجه النادي الأهلي فريق المصري في النسخة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالإسندرية.

وكان المارد الأحمر قد استبعد الفرنسي موديست من قائمة الفريق التي شاركت في السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة والتي خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد من ركلة جزاء.

ووقع النادي الأهلي مع موديست عقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد في حال مشاركة اللاعب في عدد من المباريات وتسجيله عدد من الأهداف المتفق عليها وفقًا للعقد المبرم بين الفريق واللاعب.

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ريال مدريد يوجه صدمة قوية لـ أنشيلوتي بخصوص التعاقدات

يرغب نادي ريال مدريد، في التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الميرنجي في النصف الثاني من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة DC، فان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، طلب التعاقد مع الإيطالي باولو ديبالا لاعب روما في الميركاتو الشتوي القادم.

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صلاح يستعد لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة فريق وولفرهامبتون في افتتاح منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب صلاح المباراة الأولى له مع ليفربول بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت العديد من الإثارة خاصة ان الدولي المصري تلقى عرض مغرى من قبل فريق اتحاد جدة الإ أن الاخير رفض العرض.

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تصريحات مثيرة من كولر بعد خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي

أطلق المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصريحات مثيرة وقوية عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

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توخيل يثير غضب نجم بايرن ميونخ فمن هو؟

آثار المدير الفني الألماني توماس توخيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ غضب نجم الفريق البافاري خلال الفترة الماضية وذلك بعد التعادل الإيجابي أمام فريق باير ليفركوزن بهدفين لكل فريق.

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غياب 3 لاعبين عن مانشستر سيتي أمام وست هام

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي غياب ثلاثة لاعبين عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة المقرر لها اليوم السبت.

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أزمة تضرب الأهلي بسبب موديست

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية بسبب اللاعب الفرنسي انتوني موديست وذلك بعد الخسارة التي تلقاها المارد الأحمر أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي بهدف دون رد.

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المحكمة الإسبانية تتخذ قرار نارى تجاه روبياليس بعد أزمة هيرموسو

ولاتزال ازمة روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق مستمرة حيث استقرت المحكمة الإسبانية من اتخاذ قرار نارى تجاه الأخير بعد الواقعة التي حدثت مع اللاعب جيني هيرموسو أثناء تتويج منتخب اسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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