نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العتال: برنامجي الانتخابي خلال أيام.. والمنافسة في الزمالك بين أسرة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني العتال، نائب رئيس الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، أنه سيكشف عن برنامجه الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة.



و تابع: "الأهم من البرنامج أن تكون قريبا من الأعضاء وتستمع لمشاكلهم وتحاول حل الأزمات والسعي في توفير كافة الاحتياجات للأعضاء والفرق الرياضية".

و أضاف: "الزمالك كان يعاني من أزمة في القيد في أكثرمن لعبة، ونجحت في المساهمة في حل أزمة كرة اليد وهناك رموز نجحت في توفير جزء من المبلغ الخاص بغرامة سبورتنج لشبونة، لكن المبلغ لم يكتمل، أتمنى أن ترفع عقوبة إيقاف القيد في يناير المقبل، وتوفير كافة احتياجات الفريق".

و شدد العتال على أن هدفه الرئيسي هو خدمة القلعة البيضاء وأعضاء الجمعية العمومية مشيرًا إلى أن الجميع داخل الزمالك أسرة واحدة، والمنافسة شريفة في الانتخابات.

و طالب العتال أعضاء الجمعية العمومية يستطيعون اختيار المجلس الأصلح لقيادة النادي مشددا على أن النادي لديه العديد من الأزمات وخاص. المادية مثل أزمة الضرائب والحجز على أرصدة النادي.

وأتم: "جمهور الزمالك لا تكفيه رسالة شكر بل قصيدة حب للكيان، دائما الجميع يساند النادي ويدعم جميع الفرق سواء كرة القدم أو ألعاب الصالات".