نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم السبت 16\9\2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالإضافة إلى القنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة بين الناديين.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل برشلونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويمني النفس فريق برشلونة مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز من مواصلة التألق في الفترة الأخيرة ويسعى لتحقيق الفوز على حساب فريق ريال بيتيس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

وتنقل فعاليات مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 الناقل الوحيد لمباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي حسن العيدروس، ويمكنكم استقبال التردد على النحو التالى: