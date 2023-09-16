رياض محرز يقود تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره التعاون، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي والتعاون، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.



وضم تشكيل أهلي جدة لمواجهة التعاون كل من:

في حراسة المرمى.. إدوارد ميندي

وفي خط الدفاع.. عبدالله العمار، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز،

علي مجرشي

وفي خط الوسط.. محمد المجحد،

فرانك كيسيه، غابري فيغا، رياض محرز، الآن سانت ماكسيمان

وفي الهجوم.. روبيرتو فيرمنهو

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أكدت أن رياض محرز لاعب الأهلي تعرض لحالة تسمم قبل مواجهة التعاون، إلا أنه تواجد بشكل طبيعي في التشكيل الأساسي للمباراة.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.