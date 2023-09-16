وزارة الشباب والرياضة تُطلق فعاليات البرنامج الدولي للتطوّع في مصر غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - تُطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، غدًا الأحد، فعاليات البرنامج الدولي للتطوّع في مصر، خلال الفترة من 16 سبتمر الجاري حتي 16 أكتوبر المقبل بمشاركة وفد شبابي من متطوعي دولتي ألمانيا والبرتغالي، مكون من 17 متطوع ومتطوعة، بجانب مشاركة 25 شابًا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

فعاليات البرنامج الدولي للتطوع

يأتي ذلك في إطار مشاركة الوفد الثاني بالمشروع الاستراتيجي "البرنامج الدولي للتطوع في مصر" والذي يسعى إلى تشجيع وترويج السياحة المصرية من خلال "السياحة التطوعية" التي تُعد أحدث اتجاهات السياحة العالمية وتحويل مصر إلى قبلة للعمل التطوعي الدولي.

- د.أشرف صبحي: العمل التطوعي أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم الذي يتمتع به أبناء الجمهورية الجديدة ويعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن العمل التطوعي أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم الذي يتمتع به أبناء الجمهورية الجديدة،والذي يعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بقيمة العمل التطوعي كونه رافدًا أساسيًا من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته،حيث تزخر التجارب التي حققتها الأعمال التطوعية في مصر بالإنجازات والنجاحات بالشركات مع المؤسسات والهيئات التطوعية في جميع أنحاء الدولة.

أشار « صبحي": إن وزارة الشباب تسعي إلي استثمار الطاقات الإبداعية لروّاد العمل التطوعي لخدمة مجتمعهم والتركيز على قيم وثقافة العمل التطوعي في المجتمع، باعتباره جزءًا من المنظومة التنموية التي تعيشها الدولة، في شتى المجالات وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ".

و تشمل فعاليات البرنامج أنشطة متنوعة وزيارات ميدانية حول:" أندية ممارسة اللغات الأجنبية، وورش العمل في مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمدن الشبابية، وأنشطة برنامج سفراء شباب مصر، والأنشطة التطوعية، وبرامج التعليم المدني وإعداد وتأهيل القيادات الشبابية، وحملات توعوية حول الحفاظ على التراث الثقافي، وزيارات ميدانية متعددة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

ويأتي تنفيذ البرنامج تزامنًا مع إختيار الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، للحصول على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين ونظرًا لدوره الفعال والبارز في تطوير الحركة التطوعية ومنظومة التطوع المصرية.