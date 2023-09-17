نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد إمبولي اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إمبولي، مساء اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد إمبولي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

يلاعب فريق روما نظيره إمبولي، مساء اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر، على أرضية ملعب تورينو الأولمبي، ضمن مبارايات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة وإمبولي في الدوري الإيطالي اليوم

حراسة المرمي: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني- كريس سمولينج – روجيرإيبانيز دا سيلفا.

خط الوسط: ليو ناردو سبينازولا – لورينزو بيليغريني -بريان كريستانتي- ريك كارسدورب.

خط الهجوم: اندريا بيلوتي - ستفيان الشعراوي

موقف الفريقين بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي

يتواجد فريق روما في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، في المقابل يتواجد إمبولي في المركز الأخير دون نقاط.



القناة الناقلة لمباراة روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الايطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

