نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عواء الذئاب تحت ضوء القمر.. روما يسحق إمبولي بسباعية نظيفة بالدوري الإيطالي ورقم تاريخي يحدث للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سحق فريق روما نظيره إمبولي بسباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

وتقدم روما بالهدف الأول عن طريق باولو ديبالا، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، بعدما سدد ضربة جزاء بنجاح.

وفي الدقيقة 8، نجح ريناتو سانشيز في تسجيل الهدف الثاني، وجاء الهدف الثالث من خلال النيران الصديقة عن طريق ألبيرتو جراسي قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

ونجح باولو ديبالا في تسجيل الهدف الرابع لفريق روما، في الدقيقة 55 بعدما راوغ المدافع بطريقة مهينة وسدد الكرة داخل الشباك.

وأضاف كل من برايان كريستانتي وروميلو لوكاكو وجيانلوكا مانشيني، ثلاثية أخرى لفريق روما، في الدقائق 79، 82 و86،

سجل نادي روما 7 أهداف في مباراة بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 19 نوفمبر 2006، منذ الفوز بنتيجة 7-0 أمام كاتانيا.

وتلقى إمبولي أكثر من 5 أهداف في الدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخه.

باولو ديبالا هو واحد من أربعة لاعبين، مع جياكومو بونافينتورا، دوفان زاباتا ودومينيكو بيراردي، سجلوا في الشباك في كل من المواسم العشرة الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وفي المواسم الثلاثة الأخيرة في الدوري الإيطالي (منذ 2021/22) لم يسجل أي لاعب أهدافًا من خارج منطقة الجزاء أكثر من تيون كوبمينيرز (سبعة أهداف، أي ما يعادل باولو ديبالا).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر ويعد ثاني أقوى هجوم في الكالتشيو خلف إنتر ميلان، بينما ظل رصيد إمبولي خاليًا من النقاط في المركز الأخير حيث لم يحقق أي فوز أو تعادل..