نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الكرة اليوم.. السبب الحقيقي وراء زيارة ممدوح عباس لـ الزمالك وحقيقة مشاجرة محمد الشناوي وإمام عاشور.. إصابة نجم الأهلي تثير قلق كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم نشرة الأخبار الخاصة بما حدث اليوم في جميع الدوريات العالمية والعربية والمحلية.

إصابة كريم بنزيما قبل ساعات من مواجهة أجمك في دوري أبطال آسيا

تعرض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، للإصابة قبل ساعات من خوض مواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

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كريم بنزيما

ليس لصرف المكافآت.. السبب الحقيقي وراء تواجد ممدوح عباس بنادي الزمالك

قام ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بزيارة إلى مقر القلعة البيضاء اليوم الأحد، مما أثار العديد من التساؤلات والإشاعات حول أسباب هذه الزيارة.

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ممدوح عباس

لمدة موسم.. الزمالك يجدد عقد أحمد يوسف لاعب الطائرة

نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك،، برئاسة الدكتور عماد البناني في تجديد التعاقد مع أحمد يوسف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمده موسم واحد.

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أحمد يوسف

حقيقة مشاجرة إمام عاشور ومحمد الشناوي داخل الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة مشاجرة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زميله إمام عاشور.

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إمام عاشور

إصابة مايسترو الأهلي تقلق كولر قبل مواجهة المصري البورسعيدي

أدت إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إثارة القلق لدي مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

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الأهلي

روما يسحق إمبولي بسباعية نظيفة بالدوري الإيطالي



سحق فريق روما نظيره إمبولي بسباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

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روما



ريال مدريد يشن ريمونتادا على ريال سوسيداد ويستعيد صدارة الدوري الإسباني



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

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ريال مدريد



تريزيجيه يقود طرابزون سبور لاكتساح بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الفوز على نظيره فريق بشكتاش بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل على ستاد شينول جونيش ستاديوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

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تريزيجيه

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يهزم كليرمونت بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت في تحقيق الفوز أمام نظيره كليرمونت بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب "جابرييل مونتبيد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

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