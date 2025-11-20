نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن أسعار برامج الحج المتعددة لحجاج الجمعيات الأهلية ستُعلن يوم السبت المقبل، وذلك خلال فعاليات إجراء قرعة الحج لاختيار الفائزين بالتأشيرات، بعد نجاح المؤسسة القومية لتيسير الحج في إتمام كافة إجراءات التعاقد على الخدمات بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة الأسبوع الماضي.

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

تشهد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م يوم السبت 22 نوفمبر 2025.

إعلان النتائج

سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، كما ستُنشر النتائج في المديريات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات لضمان وصول المعلومات لجميع المواطنين.