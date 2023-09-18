نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد جدة ضد اجمك إف سي في افتتاح مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، لمواجهة نظيره نادي اجمك إف سي الأزباكي، في افتتاح مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

توقيت مباراة اتحاد جدة الأولى في دوري أبطال آسيا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، مع نظيره الاوزباكي، مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد اجمك إف سي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد عبدالله الفيصل بالرياض.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ضد نظيره اجمك إف سي، عبر شاشة قناة إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات هذه البطولة.