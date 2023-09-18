عبدالله المعيوف يظهر للمرة الأولى مع الاتحاد السعودي في مواجهة أجمك

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أحمد جودة - القاهرة - يظهر عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، للمرة الأولى رفقة العميد في مواجهة أجمك الأوزبكي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، إشراك عبد الله المعيوف، في مركز حراسة المرمى خلال مواجهة أجمك الأوزبكي، في دوري أبطال آسيا.

ويشارك عبدالله المعيوف بقميص الاتحاد السعودي للمرة الأولى، في ظل غياب البرازيلي جروهي الذي تعرض للإصابة خلال تدريبات النمور أول أمس السبت.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد تعاقد مع عبدالله المعيوف، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة بعد رحيله عن الهلال.

ويلتقي الاتحاد السعودي بنظيره أجمك الأوزبكي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.