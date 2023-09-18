خيسوس يصدم ثنائي الهلال قبل مواجهة نافباخور ويجهز مفاجآت في التشكيل

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أحمد جودة - القاهرة - وجه خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة إلى ثنائي الزعيم قبل مواجهة نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما أكدته صحيفة الرياضية، فإن خورخي خيسوس، قرر استبعاد خاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى سافيتش لأسباب فنية.

كما استقر مدرب الهلال السعودي على إشراك محمد العويس، بشكل أساسي في مركز حراسة المرمى بدلًا من ياسين بونو.



كما قرر خيسوس إشراك حسان تمبكتي بشكل أساسي في خط الدفاع ليكون بديلًا عن كوليبالي، بالإضافة إلى نيمار الذي تعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، فضلًا عن محمد كنو في وسط الملعب.

ويلتقي الهلال السعودي بنظيره نافباخور نامانجان، في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.