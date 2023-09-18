نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبيب تحكيمي: بيريرا ليس له دخل في تواجد الحكام بكأس العالم للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن بيريرا لم يكن له دخل في مشاركة معروف وأحمد حسام طه في كاس العالم للشباب.

وأوضح أن مؤتمر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لم يكن فيه أي جديد مطلقًا، مشيرا إلى أن التحضير للموسم الجديد لم يكن جيدا، ومعسكر النخبة بوجود جمال الغندور وأحمد الشناوي وعصام عبدالفتاح التابع للفيفا كان جيدا.

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اتمنى التوفيق للحكام المصريين في الموسم الجديد، ولم أكن مؤيد لإقامة مؤتمر صحفي، وفاجئني بما صرح به عن مشاركة بعض الحكام محمد معروف وأحمد حسام طه في كأس العالم للشباب، وهو لم يكن له أي دور في ذلك".

وأضاف: "بيريرا لم يكن له دخل في مشاركة معروف وأحمد حسام طه في كاس العالم للشباب، كما أن تصريحاته بشأن الهجوم عليه غريب، فكلنا تعرضنا للهجوم، والتصنيف الذي وضعه عليه علامات استفهام لأنه يتغير من وقت لآخر، والأمور غير جيدة بشأن ذلك الملف".

وواصل: "لا يوجد إعداد قوي للحكام في الموسم الجديد، وانطباع الحكام سيئ عن معسكرات الإعداد، والمفترض أن من يعطي المادة العلمية للحكام يكون هناك قناعة به، مثل عصام عبدالفتاح وسمير عثمان والغندور، وبيريرا ضعيف جدا في المادة العلمية".

وأكمل: "حاولت أن أقوم بإيصال بعض المعلومات لبيريرا وكان يرفضها تماما، بالفعل كان لدينا تصنيف خاص بالحكام ولم يكن مُعلن".

وتابع: "الحكام لديها مستحقات متأخرة، وفيتور بيريرا لا يصلح لإدارة اللجنة، وأبلغت رئيس اتحاد الكرة بذلك، وكل الاحترام والتقدير لجميع الأعضاء، وانطباع جمال علام ليس إيجابي مطلقا عن الرجل البرتغالي".

واتم: "معسكر الحكام الواعدين كان يضم عدد من اصحاب الـ41 و42 عام، وبيريرا لم يتواجد في هذا المعسكر".