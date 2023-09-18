هل ينجح نيوكاسل يونايتد في خطف هدف مانشستر سيتي في يناير المقبل ؟

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية بريطانية الضوء على محاولات نيوكاسل يونايتد التعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا البالغ من العمر 26 عامًا نجم خط وسط وست هام يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأوضحت صحفية ديلي ميل البريطانية أن نيوكاسل يهدف إلى تقوية صفوفه من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرّة الأولى منذ موسم 2002/2003.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن نيوكاسل يونايتد رصد مبلغ 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع باكيتا في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها في الأول من يناير 2024، حيث يحظى باكيتا بإعجاب الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد.



وألمحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي كان قريبًا من التعاقد مع باكيتا في الصيف المنصرم لكن المفاوضات انهارت بعد ارتباط النجم البرازيلي بقضايا مراهنات والآن دخل نيوكاسل يونايتد على خط المفاوضات بعد انسحاب مانشستر سيتي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت نيوكاسل في مجموعة صعبة ضمت ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وسيبدأ نيوكاسل مشواره في الأسبوع الحالي بمواجهة ميلان الإيطالي في ميلانو.