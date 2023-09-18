موعد مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي اليوم في افتتاح الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري

يلاعب فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 18/9/2023، على أرضية ستاد جهاز الرياضة، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

حكم مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

يدير لقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي الحكم المصري مصطفى عثمان حكم، ويعاونه كل من عماد العقاد وأحمد عبد المنعم وحكم رابع محمود وفا.

وحكام الفار:- مصطفى مدحت ومحمد الشناوي.



القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

تنقل مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.