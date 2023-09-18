نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة تواجه مودريتش بعد رفضه الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني تنتظره معركة جديدة بعد رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات في مقال نشره موقع كوت أوفسايد CaughtOffside أنه منذ بداية الموسم فقد مودريتش مكانه الأساسي مع ريال مدريد وحوله المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى لاعب احتياطي في الموسم الحالي، حيث لم يظهر كثيرًا في المباريات التي خاضها ريال مدريد ليصبح أمام معركة في الفترة المقبلة للقتال من أجل العودة إلى التشكيل الأساسي.



وألمح فابريزيو رومانو أن مودريتش الذي كان أساسيًا خلال الغالبية العظمى من سنواته الـ 11 في الملكي عبّر عن استيائه لتفضيل أنشيلوتي كلًا من أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا عليه.

وأكد فابريزيو رومانو أنه بالرغم من ذلك لا توجد نية لدى مودريتش للرحيل عن ريال مدريد في الموسم الحالي وسيحترم عقده مع الملكي موضحًا أن خطة النجم الكرواتي البقاء في ريال مدريد ومواصلة القتال في نادي حياته.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن مودريتش رفض عروضًا مهمة جدًا من المملكة العربية السعودية في الميركاتو الصيفي المنصرم لأنه أراد البقاء وخطته هي القتال من أجل مكانه وفي الوقت الحالي لا يوجد شيء آخر سيحدث.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن مودريتش قد يرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي وسط تكهنات بشأن إمكانية عودته إلى ناديه السابق دينامو زغرب الكرواتي لكنه في الوقت الحالي لن يذهب إلى أي مكان وسيواصل معركته من أجل استعادة مكانه الأساسي في التشكيلة.

ولفت فابريزيو رومانو أن مودريتش يمتلك عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2024 ومن المحتمل أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للنجم الكرواتي في قلعة سانتياجو برنابيو.