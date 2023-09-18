نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب البنك الأهلي ينتقد لجنة المسابقات في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، انتقادًا إلى لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب فكرة عدم تنظيم المواعيد في بطولة الدوري.

وأوضح بابافاسيليو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أعرف لماذا لا نسير بشكل منظم في تواريخ ومواعيد المباريات بالدوري المصري".

وتابع: "في قطر والإمارات والسعودية اللاعبون الكبار يذهبون إلى هناك ويشيدون بالتنظيم المثالي الأمر يتعلق بالمنظومة".

واختتم: "كنت محبط جدًا بسبب تأخر علمي بموعد مباراتي الأولى في الدوري هذا الأمر يؤثر بشكل كبير في الاستعداد للمباريات".