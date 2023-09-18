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بابافاسيليو يتحدث عن أهدافه مع البنك الأهلي في الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن أهدافه من الموسم الجديد مع فريقه.

وأكد بابافاسيليو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "العديد من الأندية قامت بصفقات جيدة مثل المصري وبيراميدز فكرتنا هي أن نبني فريقا بالقيم الجيدة وأعني أن الفريق يعمل كعائلة، وهذا ما نستهدفه في الموسم الجديد".

وتابع: "أريد تدريب قائمة صغيرة من اللاعبين ليكون الجميع متحمس، لا يمكنك أن تكون سعيدا عندما تقوم بتدريب 35 لاعبًا"

واختتم: "رفضت تدريب 35 لاعبًا في الموسم الماضي وقمنا بتقليص القائمة".


ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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