نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهرة برازيلية بديل ألابا في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز ستتخذ خطوة استباقية من أجل تحصين خط دفاع الفريق تحسبًا للرحيل المحتمل لنجمه النمساوي دافيد ألابا المرشح للانضمام إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.



ولفت موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن ألابا انضم إلى ريال مدريد قبل عامين في صفقة انتقال حُر قادمًا من بايرن ميونخ عقب نهاية عقده مع النادي البافاري وفي عام 2021 وقّع على عقد مدته خمس مواسم ينتهي في يونيو 2026.



وألمح الموقع الإسباني أنه على الرغم من تركيز ريال مدريد على الموسم الحالي، إلا أن إدارة ريال مدريد تواصل التخطيط للمستقبل، حيث وجهت إدارة الملكي أنظارها إلى أحد أكثر لاعبي قلب الدفاع الواعدين في الوقت الحالي وهو البرازيلي روبرت رينان.



وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد أصبح متمرسًا في السوق البرازيلية وخير مثال تعاقده مع كلا من رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور وإندريك فيليبي ليكون رينان قلب دفاع زينيت سانت بطرسبرج الروسي الأولوية القصوى للملكي في الصيف المقبل.



وأفاد الموقع الإسباني بأن روبرت رينان قلب الدفاع البالغ من العمر 19 عامًا هو لاعب كرة قدم وضعه رئيس الكشافة جوني كالافات على جدول أعماله منذ فترة طويلة.



وتحدث الموقع الإسباني عن خصائص البرازيلي رينان، حيث يلعب في قلب الدفاع وهو قوي بدنيًا، يحب لعب الكرة من الخلف حتى مع بعض المخاطر الإضافية في بعض الأحيان. وكان ريال مدريد يتابعه منذ فترة ويدرس جديًا ضمه إذا قرر ألابا الذهاب إلى السعودية العام المقبل، بعد رفضه عرضًا رائعًا من هناك في الميركاتو الصيفي الماضي.



وأوضح الموقع الإسباني أن إدارة اتحاد جدة السعودي كانت قد قدمت عرضًا للتعاقد مع ألابا مقابل 40 مليون يورو مع راتب سنوي للنجم النمساوي يبلغ قدره 25 مليون يورو لكن ألابا قرر الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم الحالي.