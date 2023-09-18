نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي: سيتم إعلان تجديد عقدي مع برشلونة قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن تفاصيل مهمة في عقده الجديد مع النادي الكتالوني ولفت أن مدة العقد الذي سيحصل عليه ستكون مرهونةً بحصد البطولات نهاية الموسم الحالي.



ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني علمًا بأن البارسا يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما يحتل بيتيس المركز الثامن برصيد 7 نقاط.



وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"

مدة عقدي ستكون قصيرة لأنها مرهونة بنتائج الفريق، لقد تحدثت عن ذلك مع الرئيس خوان لابورتا ومع المدير الرياضي ديكو. الأداء مهم لي، وإذا لم تكن هناك أهداف واضحة في نهاية الموسم، فلن يستحق الأمر إبرام عقد طويل".



وأضاف: "لن أُشكّل مشكلةً للنادي أبدًا، فعندما أرى أن استمراريتي غير مجدية، سأتنحى عن منصبي وهذا ما يجعلني متحمسًا بشدة لقيادة مشروعي في النادي".



وتابع: "سيتم الإعلان عن تجديد عقدي خلال أيام قليلة، دون أدنى شك وسيتم تجديده حتى يونيو من عام 2025".

وأردف قائلا: "الرواتب والعقود يجب أن تتوافق مع الأداء، لأنه في حال عدم وجود أهداف واضحة في نهاية الموسم، فإن الأمر لا يستحق العقود الطويلة".



وعن سؤاله عن اللاعبين الذين يعودون عقب فترة التوقف الدولي، قال تشافي:

"جميعهم عادوا بشكل جيد، وسيكون إيلكاي جوندوجان سيكون متاحًا لمباراة السبت، وفي حال سير الأمور على ما يُرام، سيحصل أراوخو أيضًا على الإذن الطبي الأسبوع المقبل للعودة مع زملائه".



وعن مباراة البرسا المقبلة في الدوري، اختتم تشافي تصريحاته قائلا:" ريال بيتيس يُعَتبر أحد أفضل الأندية في الدوري، والذي يعود لأسباب منها: وجود لاعبين مميزين لديه مثل إيسكو وويليان خوسيه".