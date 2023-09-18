نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. تدخل سري ينهي أزمة زيزو والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير نادي الزمالك في الساعات الماضية، أنباء سعيدة عن انفراجة جديدة في بعض الملفات التي تسبب أزمة كبرى داخل القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، والتي يأتي في مقدمتها مستحقات اللاعبين.

- تفاصيل جلسة ممدوح عباس داخل الزمالك



وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن اجتمع ممدوح عباس نادي الزمالك الأسبق، بالدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون القلعة البيضاء بحضور أحمد فؤاد الوطن مدير النادي، لحل بعض الأزمات".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عباس قام بطلب فرض سرية كاملة، في جلسته وعدم الإفصاح عن دفعه أي أموال، وأنهى عدد من الأزمات".

وأردف: "عباس قام بتحمل ودفع كامل مستحقات أحمد سيد زيزو، وقام بالتواصل مع اللاعب وإبلاغه بدخول مستحقاته في حسابه، والتي تقترب من 5 ملايين جنيه".

واختتم: "ممدوح عباس قام بصرف 3 ملايين جنيه من مستحقات مصطفى لعبة وأحمد يوسف عفيفي ثنائي الزمالك للكرة الطائرة، وتم الحفاظ عليهم داخل صفوف الفريق".