نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إبراهيم فايق يكشف مفاجآة كولر للمصري.. شوبير يوضح حقيقة خناقة إمام والشناوي وأمير هشام يفجر قنبلة لانتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

إبراهيم فايق يكشف مفاجآة حول تشكيل الأهلي المتوقع

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتوقع لمواجهة فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال فايق عبر برنامج "جمهور التالتة" أن الفرنسي أنتوني موديست سوف يقود النادي الأهلي في تلك المباراة ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب في تلك المباراة ويحصل على بعض الوقت.

وأضاف فايق أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو سوف يكون ضمن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي في المباراة ويجهز كريم الدبيس للمشاركة مع المارد الأحمر في القريب العاجل.

أمير هشام يفجر مفاجآة حول انتخابات الزمالك

صرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن قام فاروق جعفر المرشح على رئاسة نادي الزمالك بصحبة خالد لطيف المرشح على أمانة الصندوق، واجتمعوا مع عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالانتخابات.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " فاروق جعفر ابلغ البناني، بأنه قام بإستشارة اللجنة الأوليمبية، في أحقية إدلاء أي عضو بصوته في الانتخابات حتى وإن لم يسدد الاشتراكات".

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شوبير يكشف حقيقة خناقة الشناوي وإمام عاشور

كشف أحمد شوبير الإعلامي في قناة أون تايم سبورت حقيقة خناقة الشناوي مع إمام عاشور عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وكتب شوبير عبر صفحته:"‏بيقولك ان شوبير قال في برنامجه الاذاعي ان خالد بيبو خصم لعاشور ١٠٠ الف جنيه !!؟؟ ياراااجل.. تصدق انا سألت شوبير نفسه قاللي امتي وفين عشان الحق اسمع، يالا اهو كله هبد والسلام زي حكاية الشناوى وامام".

كريم حسن شحاته يكشف موقف والده من تجميد عضويته في نادي الزمالك

كشف كريم حسن شحاتة، عن رد فعل والده، بعد تجميد عضويته في نادي الزمالك في وقت وجود المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.