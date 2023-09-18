نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.. المعيوف أساسيًا وبنزيما يغيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، النقاب عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويواجه الاتحاد السعودي نظيره أجمك الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وشهد تشكيل الاتحاد السعودي، لمواجهة أجمك الأوزبكي غياب الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعد أن تعرض للإصابة أمس الأحد.

بينما يشارك عبدالله المعيوف، حارس مرمى الاتحاد السعودي للمرة الأولى بقميص العميد، بعد إصابة مارسيلو جروهي.

تشكيل اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي

وجاء تشكيل الاتحاد السعودي لمواجهة أجمك الأوزبكي كالتالي:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

وفي خط الدفاع.. حسن كادش، شراحيلي، عمر هوساوي

وفي خط الوسط.. بامسعود، فابينهو، نجولو كانتي، هارون كمارا، مهند الشنقيطي

وفي الهجوم. رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله

ويجلس على مقاعد بدلاء اتحاد جدة السعودي كل من: "فليبي، مدالله العليان، سلطان الفرحان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، صالح العمري، أسامة المرمش".