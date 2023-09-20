نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يضرب بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحقيق الفوز أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، على أرضية ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب لاعبو باريس سان جيرمان واستطاعوا الوصول إلى مرمى بوروسيا دورتموند عن طريق عثمان ديمبيلي بعرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها لوكاس هيرنانديز بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد اللاعب دنيايل مالين نجم بروسيا دورتموند، تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس دوناروما بصعوبة، وذلك في الدقيقة 15.

واهدر اللاعب فيتور فيريرا هدفا محققا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 19، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأمين لحارس دورتموند.

وفي الدقيقة 34 سدد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان كرة قوية، من خارج حدود منطقة الجزاء مرت قريبة من القائم الأيمن لمرمى الحارس جريجور كوبل.

وأحرز كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول لصالح النادي الباريسي في الدقيقة 49، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم وتولى نجم فرنسا تسديدها بنجاح.

وأضاف النجم المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني لصالح النادي الباريسي بالدقيقة 58، بعدما أستلم تمريرة حاسمة من زميله فيتور فيريرا.

ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا

يقع النادي الباريسي في المجموعة السادسة وتضم كل من ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني

1- باريس سان جيرمان، ثلاث نقاط

2- ميلان، نقطة واحدة

3- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة

4- بوروسيا دورتموند، دون نقاط

