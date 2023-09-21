نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف وملخص مباراة إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، نتيجة مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره ريال سوسيداد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة فريقي إنتر ميلان وريال سوسيداد وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أنويتا.

ماهي نتيجة مباراة ريال سوسيداد ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا ؟

سجل بريس منديز لاعب ريال سوسيداد هدف المباراة الوحيد في اللقاء وذلك بالدقيقة 4، بعدما راوغ دفاعات إنتر ميلان وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس سومر.

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 87 من زمن المباراة، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله دافيد فراتيسي.

ترتيب مجموعة الرابعة بعد تعادل إنتر ميلان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

1- ريد بول سالزبورج، ثلاث نقاط

2- إنتر ميلان، نقطة واحدة

3- ريال سوسيداد، نقطة واحدة

4- بنفيكا، دون نقاط