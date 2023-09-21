نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 20-9-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى نادي بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بايرن ميونخ اللاعب ليروي ساني في الدقيقة 28، ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة بايرن ميونخ في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ثم سجل ماتياس تيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، قبل أن يسجل كاسميرو الهدف الثالث لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتقع رصيد بايرن ميونخ عند النقطة الثالثة يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز الرابع بلا شئ من النقاط.