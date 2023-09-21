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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، صدمة قوية بسبب مدة غياب عبدالرزاق حمدالله مهاجم العميد.

مدة غياب صادمة لـ حمدالله عن الاتحاد السعودي

وأكد الصحفي نجيب الجداوي، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، سوف يغيب عن صفوف الاتحاد السعودي لمدة 3 أسابيع، نظير تعرضه لإصابة في الكتف.

وكتب الجداوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اصابة الكابتن عبدالرزاق حمدالله في الكتف تغيبه عن مواجهات الفريق لمدة تصل إلى 3 اسابيع. يخضع اللاعب لبرنامج علاجي خلال الفترة المقبلة".

حمدالله كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد السعودي ونظيره أجمك الأوزبكي، في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثة أهداف نظيفة.

ويلتقي فريق الاتحاد نظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.