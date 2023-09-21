نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة آخر اليوم.. ريال مدريد يقتنص فوزًا قاتلًا وتعثر جديد للشياطين الحمر ومفآجات مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم نشرة الأخبار الخاصة بما حدث يوم أمس الأربعاء الموافق 20-9-2023، في جميع الدوريات العالمية والعربية والمحلية.

ريال مدريد يقتنص فوزًا قاتلًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوز قاتل على حساب فريق يونيون برلين في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن طريق بيلينجهام.

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ريال مدريد

مانشستر يونايتد يتعثر أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام فريق بايرن ميونخ حيث تلقى الفريق الإنجليزي الهزيمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا

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بايرن ميونخ

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الخميس، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.

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الزمالك

أول تعليق من بيلينجهام بعد الفوز على يونين برلين

علق جود بيلينجهام، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، على فوز الملكي اليوم بهدف قاتل من توقيعه أمام نظيره يونيون برلين، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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