البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي.. يستعد نادي الاتحاد لمواجهة خصمه فريق الرياض ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي 2025-2026، حيث يسعى النمور لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر الأخير أمام الأهلي، الذي أسفر عن خسارتهم بهدف دون رد. المباراة تأخذ أهمية خاصة نظرًا لرغبة الفريق في كسب رضا جماهيره التي أبدت غضبها من الأداء المتواضع في المباريات الأخيرة.

موعد المباراة والمعلق الرسمي

تُقام مواجهة الاتحاد ضد الرياض على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، أو السادسة والربع مساءً بتوقيت الرياض. وقد أعلنت قنوات "ثمانية" عن نقل المباراة بشكل حصري على شاشتها، مع تكليف المعلق الرياضي المعروف مشاري القرني بمهمة التعليق على مجريات اللقاء منذ انطلاقه وحتى نهايته، ما يمنح الجماهير تجربة متابعة ممتعة ومباشرة لكل لحظة من أحداث المباراة.

التشكيل المتوقع للاتحاد وترتيب الفريق في الدوري

من المتوقع أن يدخل المدير الفني سيرجيو كونسيساو التشكيل الأساسي للاتحاد أمام الرياض كما يلي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي – كادش – بيريرا – ميتاج

خط الوسط: نجولو كانتي – حسام عوار – الناشري

خط الهجوم: روجر فيرنانديز – كريم بنزيما – موسى ديابي



ويحتل نادي الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، في محاولة لتعويض الخسارة الأخيرة أمام الأهلي وتحسين وضعه في البطولة. الفوز بالمباراة القادمة يعتبر هدفًا أساسيًا للفريق، لا سيما بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يسعى لاعبو النمور إلى تقديم أداء قوي يعيد الثقة للجماهير ويثبت جدارتهم في المنافسة على المراتب المتقدمة بالدوري.