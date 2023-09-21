نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حوار ساخر".. تفاصيل مثيرة في أزمة الشناوي وعبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، على توضيح الأمر بشأن ما تردد مؤخرا عن وجود خلاف بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد الفريق، مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، عقب مواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري المصري.

- تطورات أزمة الشناوي وعبد المنعم

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " الأمر الذي حدث بسبب تمريرة خاطئة من مروان عطية في نهاية الشوط، ليعاتب محمد الشناوي اللاعب، ويتدخل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، بشكل ساخر في الحوار".

وواصل أمير هشام: "عبدالمنعم وجه رسالة للشناوي، حيث قال له يا كابتن هو انت هتمنح الملعب كله تعليمات ياريت تفضل في مرماك، ودخل الثلاثي في حالة ضحك واستمر الأمر حتى غرف الملابس".

واختتم: " ظهر داخل صفوف الفريق، حالة من الاستعجاب والدهشة بعد أنباء مشادة الشناوي وعبدالمنعم، كان هناك حالة من الدهشة بين اللاعبين بسبب تناول وسائل الإعلام الأمر على أنه مشادة بين الطرفين".