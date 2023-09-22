نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 ظواهر مثيرة من انطلاقة الدوري المصري.. غياب التعادلات السلبية وتألق الوافدين الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 2023 – 2024، بتعادل الزمالك وبيراميدز 2-2 في المباراة التي جرت بينهما على استاد الدفاع الجوي في افتتاح مشوارهما بالبطولة.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري نتائج عدة ظواهر وأرقام مميزة على مستوى النتائج والتهديف نستعرضها سويًا في هذا التقرير:-

- 19هدفًا.. وتألق الوافدون الجدد

شهدت مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري تسجيل 19 هدفًا في جميع مباريات الجولة.

كما شهدت الجولة الأولى تألق ملحوظ للوافدين الجدد في مختلف الأندية، حيث سجل رضا سليم مع الأهلي، كما سجل يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا هدفي فوز الجيش على البنك الأهلي، وقاد مصطفى ميسي فريقه زد إف سي للفوز على الإسماعيلي 1-0.

واستكمالًا لتألق الوافدين الجدد سجل حسام أشرف هدفًا في فوز بلدية المحلة على المقاولون 2-0، كما سجل أحمد بلحاج هدف التعادل لصالح الجونة أمام سموحة والذي سجله أيضًا الوافد الجديد فادي فريد.

- غياب التعادلات السلبية

غابت التعادلات السلبية عن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، بينما انتهت مباراتين بالتعادل الإيجابي، حيث تعادل الجونة وسموحة 1-1، وبيراميدز والزمالك 2-2.

- 51 بطاقة صفراء وطردين

مباريات الجولة الأولى شهدت إشهار البطاقة الصفراء 51 مرة، وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز أكثر المباريات التي شهدت إشهار البطاقات الملونة (7 كروت صفراء – 1 كارت أحمر).

كما شهدت مباريات الجولة الأولى إشهار البطاقة الحمراء مرتين فقط، الأولى كانت لـ باهر المحمدي مدافع المصري في مباراة فريقه ضد الأهلي، والثانية كانت من نصيب محمود علاء مدافع الزمالك أمام بيراميدز.

- 4 ركلات جزاء

تم احتساب 4 ركلات جزاء فقط خلال مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، حيث تم تسجيل ركلتين وإضاعة مثلهما.



- الصاعدون الجدد لا يخسرون

لم يخسر الوافدين الجدد على بطولة الدوري المصري في الجولة الأولى، حيث تغلب بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في بداية مشواره بالمسابقة المحلية.

كما انتزع فريق زد إف سي فوزا ثمينا من براثن نادي الإسماعيلي بهدف دون رد سجله مصطفى سعد ميسي.

بينما تعادل فريق الجونة مع نظيره سموحة بهدف لمثله في أولى مبارياتهما بالمسابقة المحلية.

