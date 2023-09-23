نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يكتب تاريخ من ذهب.. كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخ النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، تكسير الأرقام القياسية في مختلف الدوريات والأندية التي ارتدى قمصانها، وآخرها العالمي.

ونجح رونالدو في قيادة فريقه بحسم الكلاسيكو السعودي بين النصر وأهلي جدة، والذي انتهى بفوز كتيبة كاسترو بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل منهم الدون هدفين.

- رقم قياسي لرونالدو

ووصل رونالدو بعد هدفي اليوم، إلى الهدف رقم 9 محتلا صدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن 2023\2024، بعد انتهاء الجولة السابعة من البطولة.

وساعد كريستيانو فريق النصر في تحقيق رقما قياسيا لم يتحقق من قبل في مواجهات الأهلي والعالمي، وهو تسجيله 4 أهداف في مرمى أهلي جدة بالدوري السعودي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي النصر إلى النقطة رقم 15 في المركز الخامسة وبفارق 3 نقاط عن متصدر جدول الترتيب نادي اتحاد جدة برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الراقي عند النقطة 15.