الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد النادي الأهلي لاتخاذ خطوة مهمة خلال الأيام المقبلة، بتجديد عقد أحد لاعبيه الأساسيين في صفوف الفريق، في ظل الرغبة الكبيرة من جانب الإدارة والجهاز الفني في الحفاظ على استمراره وعدم رحيله عن القلعة الحمراء.

صفقة الموسم داخل القلعة الحمراء.. عقد جديد يعزز قوة الأهلي

وأكد مصدر داخل النادي أن الأهلي قدم عرضًا رسميًا بقيمة 25 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم، وهو العرض الذي حظي بترحيب من اللاعب، ما يشير إلى أن الإعلان عن الاتفاق النهائي قد يتم خلال الأيام المقبلة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإدارة لتثبيت العناصر المهمة في الفريق قبل الانتقالات الشتوية المقبلة وضمان استمرار الاستقرار الفني والمالي داخل الفريق.

تفاصيل العقد والإضافات الإعلانية

أوضح الإعلامي إبراهيم عبدالجواد في تصريحاته لقناة أون سبورت، أن إدارة الكرة بالنادي طلبت من شركة الكرة تجهيز عقد إعلاني إضافي بقيمة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، ليصل إجمالي دخل اللاعب السنوي بين 30 و35 مليون جنيه.

هذه الخطوة تهدف لتوفير حوافز مالية مناسبة تشجع اللاعب على البقاء مع الفريق وتأكيد دوره في الموسم الحالي والمستقبلي.

نهاية العقد ومصير اللاعب

ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي ابتداءً من يناير، ما يجعل إدارة الأهلي حريصة على إنهاء ملف التجديد قبل أن تتاح الفرصة لأي عروض خارجية.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن التفاصيل الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حسم كافة البنود المالية والإعلانية لضمان استقرار الفريق الفني والمالي.