نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن مواعيد مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، في ظل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي بيراميدز في البطولة.

ويشارك المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا للدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، فيما يشارك بيراميدز بصفته وصيف الدوري.

مواعيد مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سان جورج، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره فريق الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا، مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.