موعد مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح لاعبو المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره الإثيوبي في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، سجل حسين الشحات هدفين، فيما سجل أحمد عبدالقادر هدف.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سان جورج، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر بحمل لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالموسم الماضي "2022-2023" على حساب الوداد المغربي.