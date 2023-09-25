نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر

