نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الاهلي في دوري Nile في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.
باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الاهلي في دوري Nile
ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من عصر اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي