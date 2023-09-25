عاجل.. اجتماع بين مارسيل كولر وإمام عاشور.. إليك التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق عقب مباراة سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

عاجل.. اجتماع بين مارسيل كولر وإمام عاشور

وأشاد كولر، بمستوى إمام عاشور فى اللقاء، مؤكدًا على تقديره الكامل لدوره فى الملعب وقيادته لخط وسط الفريق باقتدار رغم انضمامه من فترة قصيرة.

وأكد المدير الفني للاعبه، أنه أصبح عنصر لا غنى عنه وسوف يمنحه الفرصة كاملة للظهور فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر، خاصةً بعدما أكد جودته.

وظهر إمام عاشور بشكل متألق مع الأهلي وصنع ثلاثة أهداف فى ثلاث مباريات مع المارد الأحمر بعدما صنع هدفين فى مباراة المصري البورسعيدى بالدوري وصنع هدفًا فى مباراة سان جورج الاثيوبى بذهاب دور الـ "32 " لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، حيث فاز ذهابًا بثلاثية نظيفة.

