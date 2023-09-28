نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من تشافي قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مواجهة فريقه غدًا أمام إشبيلية ضمن مواجهات الجولة الثامتة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات تشافي مدرب برشلونة قبل مواجهة إشبيلية

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نواجه فريقًا صعبًا على أرضنا فهو حامل لقب اليوروبا ليغ، مينديليبار يقوم بعمل كبير".

وأضاف:"اللقاء معقد ونحتاج لجمهورنا والأجواء التي خلقت في المنتجويك".

وتابع:"الأخطاء في مايوركا كانت دفاعية، علينا أن نحافظ على المردود الدفاعي للموسم الماضي".

وزاد:"هناك لحظات في المباراة يمكنك أن تقول فيها أن لامين يبلغ من العمر 16 عامًا".

وأوضح:"كرة القدم تُلعب بالكرة وبدونها وهُو يبذل قصارى جهده ولهذا السبب أقول دائمًا إنه يجب علينا حمايته، إنه لاعب سعيد شابٌ يتمتع بموهبة عظيمة جدًا".

وواصل:"ليس صحيحًا أنه من الصعب علينا اللعب ضد دفاعات مكونة من خمسة لاعبين. لقد خلقنا الكثير من الفُرص لكننا نفشل دفاعيًا. لقد تحسننا في الهجوم. علينا أن نتحسن دفاعيًا لتحقيق الفوز".

وأردف:"يجب على الفريق بأكمله أن يكون أكثر تركيزًا حتى لا نستقبل الأهداف. لا أعتقد أنه يتعين علينا تخصيص أو تحديد الأهداف التي نستقبلها على لاعب مُعين".

وأشار:"علينا أن نتعامل بحذر مع لامين، ولكن مع إدراك أنه سيساعدنا خلال الموسم".

وأكد:"عليك دائمًا تصحيح الأمور، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، في المباراة ضد بيتيس وأنتويرب بدا كل شيء مثاليًا ولم يكن كذلك ضد مايوركا".

وأكمل:"العديد من اللاعبين مصابون ونحن نشاهد ذلك في أوروبا، علينا أن نهتم بالجانب البدني، المُداروة ضرورية للغاية، نحن مقتنعون بما نفعله".

