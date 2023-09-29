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من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر

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أحمد جودة - القاهرة -  

يعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة من الليجا، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة كع نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويواصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي برصيد 5 أهداف، وهو نفس عدد أهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- بيلينجهام – 5 أهداف

2 – روبرت ليفاندوفسكي – 5 أهداف

3 – ألفارو موراتا – 5 أهداف

4- ألكسندر سورلوث – 4 أهداف

5 – تاكيفوسا كوبو – 4 أهداف

6 – سيرجيو أريباس – 4 أهداف

7 – أبدون براتس ‏ – 4 أهداف

8 – إينياكي ويليامز ‏ – 4 أهداف

9 – فيران توريس – 3 أهداف

10 – أندير بارينتشيا – 3 أهداف

11 – هوجو دورو – 3 أهداف

12 – يانخيل هيريرا – 3 أهداف

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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